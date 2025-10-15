Меню
Грабитель с крыши
Расписание сеансов Грабитель с крыши, 2025 в Москве
15 октября 2025
Расписание сеансов Грабитель с крыши, 15 октября 2025 в Москве
Каро 10 София
Щелковская
2D
19:00
от 660 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
20:00
от 640 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
11:00
от 990 ₽
13:50
от 990 ₽
16:40
от 990 ₽
19:30
от 990 ₽
22:20
от 990 ₽
01:10
от 990 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Отзывы
2024, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
В России подготовили свой ответ «Форсажу» и «Такси», но есть нюанс: Юрий Стоянов вместо Вина Дизеля
Это не копия: режиссер «Августа» оправдался за сравнения с культовым российским фильмом
Меньше или больше: сколько серий в 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» и почему зрителей ждет сюрприз
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить
Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики
«Решил сыграть всех бюджетников»: НТВ готовит сюрприз любителям детективов — новинка со звездой «Лихача» и «Пса» в духе зарубежного «911»
«Ставки выше»: «Бэтмен» с Паттинсоном наступает на старые грабли — новые подробности о сиквеле настораживают
От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон
Брутальный Семенов или обаяшка Брагин? Это «Невский» или «Первый отдел» — по цитате поймут лишь знатоки «ментовских» сериалов (тест)
От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно
Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче
