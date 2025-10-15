В России подготовили свой ответ «Форсажу» и «Такси», но есть нюанс: Юрий Стоянов вместо Вина Дизеля

Это не копия: режиссер «Августа» оправдался за сравнения с культовым российским фильмом

Меньше или больше: сколько серий в 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» и почему зрителей ждет сюрприз

Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить

Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики

«Решил сыграть всех бюджетников»: НТВ готовит сюрприз любителям детективов — новинка со звездой «Лихача» и «Пса» в духе зарубежного «911»

«Ставки выше»: «Бэтмен» с Паттинсоном наступает на старые грабли — новые подробности о сиквеле настораживают

От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон

Брутальный Семенов или обаяшка Брагин? Это «Невский» или «Первый отдел» — по цитате поймут лишь знатоки «ментовских» сериалов (тест)

От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно