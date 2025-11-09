Новый детективный триллер от OKKO, который чем-то похож на «Трассу»: в главной роли Трибунцев – он выяснит, куда исчез 5-летний ребенок

Сначала умер, потом воскрес и…снова умер? Правильный порядок просмотра «Декстера» со всеми спин-оффами

Смеаголу было 589 лет, но это уникальный случай: а сколько на самом деле живут хоббиты во «Властелине колец»?

Новая криминальная драма из Дании продолжает штурмовать топ-чарты стриминга — критики от сериала тоже в восторге

«Алиса чисто Капитан Марвел»: ИИ превратил 9 мультяшек СССР в людей – у зрителей сразу нашлось 3 фаворита (фото)

Валиде от наложницы отличат только фанаты «Великолепного века»: угадайте 5 героинь турдизи по рисункам от ИИ (тест)

Кашу тестом не испортишь: вспомните советское кино по аппетитным кадрам (от вареников до дичи)

Ну, Годжо, погоди! Продолжение «Магической битвы» только что переписало канон – сильнейшим магом тайтла станет инопланетная выскочка

Ван Дамм был и у нас дома: этот советский боевик зрители полюбили на уровне «Пиратов XX века» – но его сиквел прозвали «позорищем»

Ходили в баню с евнухами и на хальвет по записи: как зимой согревались наложницы Топкапы