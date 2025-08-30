Меню
Киноафиша Фильмы Семейный призрак Расписание сеансов Семейный призрак, 2025 в Москве 30 августа 2025

Расписание сеансов Семейный призрак, 30 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Как купить билеты на сеанс фильма «Семейный призрак»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Каро 10 София
Щелковская
2D
11:00 от 800 ₽ 13:10 от 800 ₽ 15:20 от 800 ₽ 17:30 от 800 ₽ 19:40 от 800 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:20 от 700 ₽ 13:30 от 800 ₽ 15:40 от 800 ₽ 17:50 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
11:30 от 880 ₽ 13:40 от 940 ₽ 15:50 от 940 ₽ 18:00 от 940 ₽ 20:10 от 940 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
