Фильмы
Семейный призрак
Расписание сеансов Семейный призрак, 2025 в Москве
30 августа 2025
Расписание сеансов Семейный призрак, 30 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Семейный призрак»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
11:00
от 800 ₽
13:10
от 800 ₽
15:20
от 800 ₽
17:30
от 800 ₽
19:40
от 800 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:20
от 700 ₽
13:30
от 800 ₽
15:40
от 800 ₽
17:50
от 800 ₽
20:00
от 800 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
11:30
от 880 ₽
13:40
от 940 ₽
15:50
от 940 ₽
18:00
от 940 ₽
20:10
от 940 ₽
