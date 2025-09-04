Меню
Фильмы
Семейный призрак
Расписание сеансов Семейный призрак, 2025 в Москве
4 сентября 2025
Расписание сеансов Семейный призрак, 4 сентября 2025 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
15:50
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
12:50
15:15
17:05
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
16:40
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
13:05
16:15
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:10
15:30
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:30
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:50
14:30
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:20
16:55
