Киноафиша Фильмы Семейный призрак Расписание сеансов Семейный призрак, 2025 в Москве 6 сентября 2025

Расписание сеансов Семейный призрак, 6 сентября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Сегодня 31 Завтра 1 вт 2 ср 3 чт 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10 пт 12
Как купить билеты на сеанс фильма «Семейный призрак»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
15:50
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
12:50 15:15 17:05
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
16:40
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
13:05 16:15
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:30 15:50
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:30
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:50 14:30
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:20 16:55
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
