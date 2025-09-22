Меню
Киноафиша Фильмы Семейный призрак Расписание сеансов Семейный призрак, 2025 в Москве 22 сентября 2025

Расписание сеансов Семейный призрак, 22 сентября 2025 в Москве

КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
10:20 от 550 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:10 от 550 ₽ 17:00 от 660 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
14:20 от 660 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:20 от 800 ₽ 16:20 от 620 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
11:05 от 320 ₽ 13:00 от 420 ₽ 14:55 от 420 ₽ 16:50 от 420 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:40 от 440 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
10:45 от 440 ₽ 12:40 от 500 ₽ 14:35 от 500 ₽
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
