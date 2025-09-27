Меню
Фильмы
Семейный призрак
Расписание сеансов Семейный призрак, 2025 в Москве
27 сентября 2025
Расписание сеансов Семейный призрак, 27 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
24
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
1
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Семейный призрак»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Silver Cinema
г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
11:15
от 460 ₽
16:20
от 660 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
11:30
Каро 10 София
Щелковская
2D
14:10
от 880 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
11:10
от 940 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
13:20
от 940 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
12:25
от 430 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
15:10
от 510 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
16:10
от 600 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
12:20
от 770 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
12:10
от 550 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
11:05
от 410 ₽
14:55
от 450 ₽
18:55
от 470 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
10:40
от 420 ₽
12:35
от 420 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
11:00
от 520 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:35
от 520 ₽
12:30
от 520 ₽
16:10
от 660 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:35
от 670 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:05
от 550 ₽
13:00
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:40
от 700 ₽
12:35
от 700 ₽
14:30
от 800 ₽
16:25
от 800 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
13:25
от 660 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
10:40
от 530 ₽
12:40
от 620 ₽
14:35
от 620 ₽
