Киноафиша Фильмы Семейный призрак Расписание сеансов Семейный призрак, 2025 в Москве 28 сентября 2025

Расписание сеансов Семейный призрак, 28 сентября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Завтра 24 чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
Как купить билеты на сеанс фильма «Семейный призрак»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Silver Cinema г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
11:15 от 460 ₽ 16:20 от 660 ₽
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:20
Каро 10 София
Щелковская
2D
14:10 от 880 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
11:10 от 940 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
13:20 от 940 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
12:25 от 430 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
15:10 от 510 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
16:10 от 600 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
12:20 от 770 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
12:10 от 550 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
11:05 от 410 ₽ 14:55 от 450 ₽ 18:55 от 470 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
10:40 от 420 ₽ 12:35 от 420 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
10:35 от 520 ₽ 12:30 от 520 ₽ 16:10 от 660 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:35 от 670 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:05 от 550 ₽ 13:00 от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:40 от 700 ₽ 12:35 от 700 ₽ 14:30 от 800 ₽ 16:25 от 800 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
13:55 от 720 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
13:25 от 660 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
10:40 от 530 ₽ 12:40 от 620 ₽ 14:35 от 620 ₽
