Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Семейный призрак Расписание сеансов Семейный призрак, 2025 в Москве 7 октября 2025

Расписание сеансов Семейный призрак, 7 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 6 вт 7 ср 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Семейный призрак»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Prime Cinema
Севастопольская
2D
11:25 от 350 ₽
Silver Cinema г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
14:45 от 420 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
11:10 от 550 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
12:10 от 660 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:10 от 220 ₽ 12:40 от 220 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:25 от 350 ₽ 14:20 от 410 ₽ 18:15 от 430 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
12:25 от 460 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
16:35 от 500 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:15 от 550 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:50 от 460 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:50 от 460 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
10:30 от 440 ₽ 12:25 от 500 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
Было странно, что Элронд не столкнул Исильдура: только читавшие книги знают правду об этом моменте
Эти 3 детективных сериала даже круче, чем британский Шерлок: держат зрителя в напряжении до финала
Новый сериал-детектив «Здесь все свои» оказался тем самым, которого так долго ждали — рейтинг 8,7 говорит сам за себя
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше
Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше