Киноафиша
Фильмы
Семейный призрак
Расписание сеансов Семейный призрак, 2025 в Москве
8 октября 2025
Расписание сеансов Семейный призрак, 8 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Семейный призрак»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D
11:25
от 350 ₽
Silver Cinema
г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
14:45
от 420 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
11:10
от 550 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
12:10
от 660 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:10
от 300 ₽
12:40
от 360 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:25
от 350 ₽
14:20
от 410 ₽
18:15
от 430 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
12:25
от 460 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
16:35
от 500 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:15
от 550 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:50
от 460 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:25
от 460 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
10:30
от 440 ₽
12:25
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
