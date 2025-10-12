Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Семейный призрак Расписание сеансов Семейный призрак, 2025 в Москве 12 октября 2025

Расписание сеансов Семейный призрак, 12 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 вт 14 ср 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Семейный призрак»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Silver Cinema г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
15:40 от 680 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
15:00 от 940 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
12:30 от 520 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
10:25 от 550 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
12:55 от 560 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:50 от 500 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Эдем
Эдем
2024, Австралия, триллер
Русский ответ «Терминатору»: сериал с роботами-андроидами вернется на экраны с 3 сезоном
Самый красивый Раскольников с печальной судьбой: речь, конечно, про не Янковского
Тут не только «Наруто», «Магическая битва» и «Атака титанов»: 8 японских аниме с самыми высокими рейтингами в мире
Тест за минуту покажет вашего двойника из «Великолепного века»: никаких скучных вопросов — просто выберите свой знак зодиака
Считаете себя фанатом «Невского»? Зря: вы точно не справитесь с нашим тестом на знание сериала
«Я надеялся, что был глубокий смысл…»: почему в «Магической битве» Годжо сменил белые бинты на черную повязку – дело не в скорби по Гето
Управитесь за выходные: 3 мини-сериала от HBO Max с оценкой 7.5+ — № 3 выйдет лишь 12 октября, а уже получил 100% свежести на RT
«Не спеша насладиться миром»: сколько сезонов будет у «Рыцаря Семи Королевств» — дата выхода первого уже есть, осталось дождаться
«Будете мешать – оставлю без обеда»: рожденные в СССР пройдут этот тест на 5/5 – вспомните фильм по цитате о еде
Однажды в Голливуде... или СССР? Только киноманы вспомнят, где сняли 6/6 легендарных фильмов (тест)
Не знаете, какой сериал посмотреть? Доверьтесь звездам: выберите свой знак зодиака — получите рекомендацию под ваш вкус (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше