«Чертовски крутой экшен-аттракцион»: первые отзывы на нового «Хищника» — драйв есть, но чего-то не хватает, «Добыча» была сильнее

Экранизировали книгу, но сделали это без уважения: 7 фильмов, которые практически исковеркали оригинал

Новинка от Netflix «Дом динамита» вызвала международный скандал – особенно возмутились в Пентагоне: все из-за этой неточности

Дело в шляпе – и герои теста тоже: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с мужскими головными уборами

9 000 000 000 просмотров, и это не предел: лишь один российский мульт за границей популярен как «Маша и медведь»

Тест для любителей советских сказок: попробуйте вспомнить 5 фильмов по кадрам с актрисой в образе птицы

Да, не по книгам – но режиссеру не стыдно: «Ведьмак» от Netflix точно не повторит главную ошибку «Игры престолов»

«Я очень благодарна»: в «Методе-3» уже не будет Есени – вот почему Паулина Андреева не снималась в проекте

«Смотрела, разинув рот!»: этот детектив с Фомой из «Невского» обогнал в рейтинге «Шефа» и «Первый отдел» – а ведь вышел уже 7 лет назад

Ганнибал-каннибал в список не попал: на Западе выбрали лучшие хорроры в истории, и ни один фильм 21 в топ-10 не фигурирует