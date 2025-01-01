Меню
Фильмы
Горничная
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Москве
10 января 2026
Расписание сеансов Горничная, 10 января 2026 в Москве
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Факты
ср
7
чт
8
пт
9
сб
10
вс
11
пн
12
вт
13
ср
14
Каро 10 София
Щелковская
2D
20:00
от 1210 ₽
22:55
от 1210 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
19:30
от 1100 ₽
22:25
от 1100 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
19:00
от 1100 ₽
21:55
от 1100 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
20:00
от 1210 ₽
22:55
от 1210 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
20:00
от 1100 ₽
22:55
от 1100 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
10:45
от 1820 ₽
13:40
от 1930 ₽
16:35
от 1930 ₽
19:30
от 1930 ₽
22:25
от 1930 ₽
01:20
от 1930 ₽
