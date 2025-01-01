Какой гонорар получила Светличная за «обнаженку» в «Бриллиантовой руке»? На такое в СССР не были готовы даже за деньги

Иностранцы посмотрели этот советский новогодний мультик 1955 года и решили, что он круче Disney: «Сокровище, о котором нужно кричать!»

Есть причина ждать конца новогодних каникул: турецкий сериал «Под землей» еще не вышел, но его уже называют самой рискованной премьерой 2026 года

Сейчас бы не разрешили: «Реальную любовь» снимали почти без декораций — не испугались даже наплыва пассажиров в аэропорту

Терминатор, Манучаров и Кончаловский - похитители Рождества: самые провальные новогодние фильмы в истории

Отбил жену Никитича, опорочил девицу: Попович — самый подлый из «Трех богатырей», но в мультфильме это не покажут

«Засмотрела до дыр»: этот криминальный детектив от НТВ затягивает с первых серий — всего 2 сезона и без тягомотины

Цензура в «Ките-убийце» сыграла злую шутку, из-за сцен с кровью теперь смеется весь интернет: «Это фекалии?»

Какой фильм спасал Брежнев? Какой шедевр набрал 90 000 000 просмотров? Сложный тест о цифрах и фактах для знатоков киноклассики СССР

Выживает сильнейший: 5 новогодних фильмов о том, что бывает, когда большая семья собирается за одним столом