Киноафиша
Фильмы
Горничная
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Москве
23 января 2026
Расписание сеансов Горничная, 23 января 2026 в Москве
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Сегодня
15
Завтра
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
чт
22
пт
23
сб
24
вс
25
2D
17:50
от 420 ₽
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
14:00
от 470 ₽
18:40
от 570 ₽
21:15
от 570 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
14:00
от 550 ₽
18:35
от 650 ₽
21:10
от 650 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
14:25
от 430 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:55
от 2500 ₽
