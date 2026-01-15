Меню
Киноафиша Фильмы Горничная Расписание сеансов Горничная, 2025 в Москве 23 января 2026

Расписание сеансов Горничная, 23 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Москино Вымпел
Свиблово
2D
17:50 от 420 ₽
Москино Марс г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
14:00 от 470 ₽ 18:40 от 570 ₽ 21:15 от 570 ₽
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
14:00 от 550 ₽ 18:35 от 650 ₽ 21:10 от 650 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
14:25 от 430 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:55 от 2500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
