Киноафиша Фильмы Горничная Расписание сеансов Горничная, 2025 в Москве 29 января 2026

Расписание сеансов Горничная, 29 января 2026 в Москве

Вся информация о фильме
Сегодня 23 Завтра 24 вс 25 пн 26 вт 27 ср 28 чт 29 пт 30 сб 31 вс 1 вт 3
Как купить билеты на сеанс фильма «Горничная»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
20:50 от 420 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
21:15 от 420 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:25 20:30 21:45 22:40
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
13:25 22:20
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
15:30 17:30 22:30
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
17:55 22:40
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
15:00 17:15 20:20 22:30
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
15:30 20:10 22:50
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
13:25 17:10 20:10 21:50 23:10
Художественный
Александровский Сад
2D, SUB
10:00 от 720 ₽ 10:30 от 6000 ₽ 13:00 от 1050 ₽ 16:00 от 1430 ₽ 16:40 от 11000 ₽ 19:00 от 1430 ₽ 20:30 от 1430 ₽ 22:00 от 850 ₽ 22:50 от 11000 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
17:20 от 500 ₽
