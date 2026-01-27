Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
15:15 от 290 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
20:40 от 2000 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
11:15 от 550 ₽ 16:10 от 660 ₽ 19:25 от 720 ₽ 22:10 от 720 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
11:25 от 1020 ₽ 12:50 от 620 ₽ 14:10 от 1020 ₽ 15:35 от 620 ₽ 16:15 от 670 ₽ 16:55 от 1220 ₽ 17:35 от 670 ₽ 18:20 от 670 ₽ 19:00 от 670 ₽ 19:40 от 1220 ₽ 20:20 от 670 ₽ 21:05 от 670 ₽ 21:45 от 670 ₽ 22:25 от 1220 ₽ 23:05 от 670 ₽ 23:50 от 670 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
10:30 от 660 ₽ 11:00 от 660 ₽ 11:30 от 2750 ₽ 12:30 от 990 ₽ 13:00 от 660 ₽ 13:25 от 660 ₽ 13:55 от 660 ₽ 14:25 от 2750 ₽ 15:25 от 990 ₽ 15:55 от 660 ₽ 16:20 от 660 ₽ 16:50 от 660 ₽ 17:20 от 2750 ₽ 17:50 от 720 ₽ 18:20 от 990 ₽ 18:50 от 720 ₽ 19:15 от 720 ₽ 19:45 от 720 ₽ 20:15 от 2750 ₽ 20:45 от 720 ₽ 21:15 от 990 ₽ 21:45 от 720 ₽ 22:10 от 720 ₽ 22:40 от 720 ₽ 23:10 от 2750 ₽ 23:40 от 720 ₽ 00:10 от 990 ₽ 00:40 от 720 ₽ 01:05 от 720 ₽ 01:35 от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:25 от 470 ₽ 11:10 от 620 ₽ 13:55 от 670 ₽ 16:40 от 670 ₽ 17:10 от 570 ₽ 18:25 от 590 ₽ 19:25 от 720 ₽ 19:55 от 570 ₽ 21:05 от 590 ₽ 22:10 от 720 ₽ 22:40 от 570 ₽ 23:50 от 590 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
15:20 от 1340 ₽ 18:00 от 1520 ₽ 20:30 от 860 ₽ 22:30 от 760 ₽ 23:30 от 1520 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
10:20 от 320 ₽ 13:00 от 450 ₽ 15:45 от 450 ₽ 18:30 от 450 ₽ 20:30 от 450 ₽ 21:15 от 450 ₽ 23:10 от 450 ₽ 00:00 от 450 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
19:20 от 610 ₽ 21:20 от 610 ₽ 22:05 от 610 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
20:40 от 330 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
17:50 от 330 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
22:10 от 380 ₽
Москино Марс г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
10:20 от 320 ₽ 13:00 от 420 ₽ 19:00 от 470 ₽ 21:35 от 470 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
19:00 от 390 ₽
Москино Нева г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
12:30 от 420 ₽ 17:15 от 570 ₽ 21:35 от 570 ₽
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
12:10 от 420 ₽ 19:00 от 570 ₽ 21:35 от 570 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
17:05 от 420 ₽
Москино Эльбрус г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
19:05 от 470 ₽ 21:35 от 470 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D, SUB
18:40 от 420 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
22:10
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
11:35 от 300 ₽ 16:45 от 450 ₽ 19:15 от 550 ₽ 21:45 от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
13:15 от 350 ₽ 18:00 от 550 ₽ 20:30 от 550 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:15 от 450 ₽ 11:10 от 450 ₽ 12:35 от 450 ₽ 13:55 от 520 ₽ 15:20 от 520 ₽ 16:40 от 520 ₽ 18:05 от 620 ₽ 18:45 от 640 ₽ 19:25 от 1320 ₽ 20:05 от 620 ₽ 20:50 от 620 ₽ 21:30 от 640 ₽ 22:10 от 1320 ₽ 22:50 от 620 ₽ 23:35 от 620 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
13:50 от 500 ₽ 16:50 от 500 ₽ 20:30 от 600 ₽ 21:45 от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
13:25 от 700 ₽ 20:00 от 650 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
16:20 от 500 ₽ 19:10 от 900 ₽ 20:30 от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
15:30 от 1000 ₽ 17:30 от 600 ₽ 20:30 от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
17:55 от 600 ₽ 20:45 от 600 ₽ 21:30 от 500 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
14:30 17:10 19:50
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
15:00 от 440 ₽ 20:40 от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
15:00 от 1000 ₽ 16:50 от 600 ₽ 18:10 от 700 ₽ 20:55 от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
15:40 от 500 ₽ 17:30 от 600 ₽ 20:10 от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
13:25 от 700 ₽ 17:10 от 600 ₽ 20:25 от 600 ₽ 21:50 от 600 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
10:25 от 460 ₽ 11:10 от 690 ₽ 13:05 от 520 ₽ 13:55 от 790 ₽ 15:50 от 520 ₽ 16:40 от 790 ₽ 18:30 от 590 ₽ 19:20 от 890 ₽ 21:10 от 590 ₽ 22:10 от 890 ₽ 23:55 от 590 ₽
