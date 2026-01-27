Меню
Фильмы
Горничная
Горничная, 2025
4 февраля 2026
Расписание сеансов Горничная, 4 февраля 2026 в Москве
2D
15:15
от 290 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
20:40
от 2000 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
11:15
от 550 ₽
16:10
от 660 ₽
19:25
от 720 ₽
22:10
от 720 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
11:25
от 1020 ₽
12:50
от 620 ₽
14:10
от 1020 ₽
15:35
от 620 ₽
16:15
от 670 ₽
16:55
от 1220 ₽
17:35
от 670 ₽
18:20
от 670 ₽
19:00
от 670 ₽
19:40
от 1220 ₽
20:20
от 670 ₽
21:05
от 670 ₽
21:45
от 670 ₽
22:25
от 1220 ₽
23:05
от 670 ₽
23:50
от 670 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
10:30
от 660 ₽
11:00
от 660 ₽
11:30
от 2750 ₽
12:30
от 990 ₽
13:00
от 660 ₽
13:25
от 660 ₽
13:55
от 660 ₽
14:25
от 2750 ₽
15:25
от 990 ₽
15:55
от 660 ₽
16:20
от 660 ₽
16:50
от 660 ₽
17:20
от 2750 ₽
17:50
от 720 ₽
18:20
от 990 ₽
18:50
от 720 ₽
19:15
от 720 ₽
19:45
от 720 ₽
20:15
от 2750 ₽
20:45
от 720 ₽
21:15
от 990 ₽
21:45
от 720 ₽
22:10
от 720 ₽
22:40
от 720 ₽
23:10
от 2750 ₽
23:40
от 720 ₽
00:10
от 990 ₽
00:40
от 720 ₽
01:05
от 720 ₽
01:35
от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:25
от 470 ₽
11:10
от 620 ₽
13:55
от 670 ₽
16:40
от 670 ₽
17:10
от 570 ₽
18:25
от 590 ₽
19:25
от 720 ₽
19:55
от 570 ₽
21:05
от 590 ₽
22:10
от 720 ₽
22:40
от 570 ₽
23:50
от 590 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
15:20
от 1340 ₽
18:00
от 1520 ₽
20:30
от 860 ₽
22:30
от 760 ₽
23:30
от 1520 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
10:20
от 320 ₽
13:00
от 450 ₽
15:45
от 450 ₽
18:30
от 450 ₽
20:30
от 450 ₽
21:15
от 450 ₽
23:10
от 450 ₽
00:00
от 450 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
19:20
от 610 ₽
21:20
от 610 ₽
22:05
от 610 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
20:40
от 330 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
17:50
от 330 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
22:10
от 380 ₽
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
10:20
от 320 ₽
13:00
от 420 ₽
19:00
от 470 ₽
21:35
от 470 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
19:00
от 390 ₽
Москино Нева
г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
12:30
от 420 ₽
17:15
от 570 ₽
21:35
от 570 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
12:10
от 420 ₽
19:00
от 570 ₽
21:35
от 570 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
17:05
от 420 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
19:05
от 470 ₽
21:35
от 470 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D, SUB
18:40
от 420 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
22:10
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
11:35
от 300 ₽
16:45
от 450 ₽
19:15
от 550 ₽
21:45
от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
13:15
от 350 ₽
18:00
от 550 ₽
20:30
от 550 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:15
от 450 ₽
11:10
от 450 ₽
12:35
от 450 ₽
13:55
от 520 ₽
15:20
от 520 ₽
16:40
от 520 ₽
18:05
от 620 ₽
18:45
от 640 ₽
19:25
от 1320 ₽
20:05
от 620 ₽
20:50
от 620 ₽
21:30
от 640 ₽
22:10
от 1320 ₽
22:50
от 620 ₽
23:35
от 620 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
13:50
от 500 ₽
16:50
от 500 ₽
20:30
от 600 ₽
21:45
от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
13:25
от 700 ₽
20:00
от 650 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
16:20
от 500 ₽
19:10
от 900 ₽
20:30
от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
15:30
от 1000 ₽
17:30
от 600 ₽
20:30
от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
17:55
от 600 ₽
20:45
от 600 ₽
21:30
от 500 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
14:30
17:10
19:50
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
15:00
от 440 ₽
20:40
от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
15:00
от 1000 ₽
16:50
от 600 ₽
18:10
от 700 ₽
20:55
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
15:40
от 500 ₽
17:30
от 600 ₽
20:10
от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
13:25
от 700 ₽
17:10
от 600 ₽
20:25
от 600 ₽
21:50
от 600 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
10:25
от 460 ₽
11:10
от 690 ₽
13:05
от 520 ₽
13:55
от 790 ₽
15:50
от 520 ₽
16:40
от 790 ₽
18:30
от 590 ₽
19:20
от 890 ₽
21:10
от 590 ₽
22:10
от 890 ₽
23:55
от 590 ₽
