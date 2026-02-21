Меню
Киноафиша Фильмы Горничная Расписание сеансов Горничная, 2025 в Москве 27 февраля 2026

Расписание сеансов Горничная, 27 февраля 2026 в Москве

Вся информация о фильме
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
18:50 от 420 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
21:00 от 470 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
18:40
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
17:15 22:10
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
19:50
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
13:20 18:10 21:40
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
23:00
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Убежище
2026, США, боевик, триллер
