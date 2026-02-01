Меню
Фильмы
Кто-то должен умереть
Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 2025 в Москве
21 февраля 2026
Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 21 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
19
пт
20
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Кто-то должен умереть»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
16:25
от 750 ₽
20:55
от 750 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:50
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
21:30
23:20
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
21:20
23:20
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
22:10
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
21:20
23:20
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
17:55
22:20
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Первая
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
