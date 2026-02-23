Не свежак, зато цепляет сильнее хитов: 2 крутых детектива, которые смотрятся на одном дыхании (уже вышло 3 и 4 сезона целиком)

Думаете, мистер Фродо не умеет махать кулаками? Посмотрите «Хулиганов» — идеальный вариант для тех, кому мало «Слова пацана»

6 марта — в кино, 20 марта — на Netflix: что показал трейлер «Острых козырьков» и при чем тут звезда сериала «Укрытие»

За 4 дня — 600 миллионов рублей: «Чебурашка 2» обзавелся достойным конкурентом — еще одна сказка идет к миллиарду

2 сезон «Слова пацана» всё-таки можно не ждать? Авторы сериала устали молчать: «Желание есть, но...»

Голая Удовиченко, размалеванная Ахеджакова и борьба с властью: скандальный советский фильм, который не запретили к прокату

Pixar на льду: на Олимпиаде-2026 случайно «повторили» культовую гонку из первых «Тачек» – фотофиниш здесь даже эпичнее (видео)

Сказочная гонка продолжается: новый фильм по Пушкину уже получил дату премьеры — и он совсем не похож на «Салтана»

На Западе исковеркали смысл русского «Интерстеллара» – неудивительно, что на IMDb всего 6.7: «Черт-те что» и сбоку бантик

Сон Джин-у теперь крестьянин: летом 2026-го стартует свежее аниме о прокачке – фаны «Поднятия уровня» скоротают время, пока ждут 3-й сезон