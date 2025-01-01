Меню
Киноафиша Фильмы Баварская опера. Пиковая дама Расписание сеансов Баварская опера. Пиковая дама, 2024 в Москве 27 января 2026

Расписание сеансов Баварская опера. Пиковая дама, 27 января 2026 в Москве

вт 27
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
20:00 от 1200 ₽
От 5,7 до 8,0: расставили все мультфильмы «Три богатыря» от худшего к лучшему — вы удивитесь, кто оказался на 1 месте
«Восторг полный! Понравилось и мне, и дочке подростку»: зрители объяснили, зачем идти в кино на «Волчок» всей семьей
Как «Большая перемена», только со стэндаперами: в новом хите Соболева, Макарова и Соколова посадят за парты
Тест покажет, хорошо ли вы помните «Иронию судьбы»: вдруг под Новый год нужно посмотреть не только ради атмосферы?
Эти 7 странных советских привычек проскакивали даже в кино: современные россияне при виде их крутят пальцем у виска
Что означает слово «Дракула»: экранизаций снято много, а о происхождении имени знают не все – такое было у реального правителя
Никакого оливье и селедки под шубой: что ставят на праздничный стол герои «Один дома», «Отпуска по обмену» и «Реальной любви»
Индиана Джонс с русской пропиской: «Волчок» закончился так, что зрители уже требуют сиквел – но есть один неприятный нюанс
«Подчистили весь фильм»: из новых «Приключений Шурика» Минкульт вырезал целых полчаса – есть лишь один способ увидеть комедию целиком
Вопрос о советском кино загнал в тупик даже знатоков из «Что? Где? Когда»: задачка элементарная – справитесь? (Тест)
Сможете угадать фильм СССР по новогодней елке? На 5/5 этот тест пройдут те, кто засмотрел старое кино до дыр
