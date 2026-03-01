Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Лев Кулешов. Видеть счастливых людей
Расписание сеансов Лев Кулешов. Видеть счастливых людей, 2014 в Москве
11 марта 2026
Расписание сеансов Лев Кулешов. Видеть счастливых людей, 11 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Вся информация о фильме
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Лев Кулешов. Видеть счастливых людей»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мир Искусства
Новослободская
2D
12:45
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Русский Джон Макклейн — только с собакой: какой фильм пересматривал Панфилов перед «Псом»
Вот вам и искусственный интеллект: 2 момента из «Терминатора», где Т-800 ведет себя как настоящий тупица
Prime Video замахнулся на культовый фильм и не прогадал: это один из самых лучших шпионских сериалов десятилетия
Один кадр, одна причёска, пять фильмов: сможете вспомнить кинохиты СССР по сценам с парикмахерами? (тест)
«Отменили» на 20 лет, но было слишком поздно: как советская цензура обломала зубы о «Тимура и его команду»
«Ставлю 1 из 10»: военный историк камня на камне не оставил от лучшей части «Властелина колец» – ужасно все (кроме отрезанных голов)
Этому детективу из СССР уже 50+ лет, а он все еще «лучше, чем у англичан»: всего 2.5 часа, а впечатлений хватит на долгие годы
«Онегина» от Андреасяна голландец оценил хуже, чем русские зрители: не понял Евгения и разнес финал
В СССР было 2 Д’Артаньяна, но Караченцова в роли гасконца забыли: много пел, ходил без сапог
8 000 000 просмотров за сутки: старый российский фильм в США внезапно стал популярнее новых «Мстителей» и «Игры престолов»
«Меня охватил ужас»: легендарную сцену с рыданиями Макконахи в «Интерстелларе» сняли с первого дубля, но какой ценой…
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667