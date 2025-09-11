Меню
Фильмы
Беги
Расписание сеансов Беги, 2025 в Москве
Расписание сеансов Беги, 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Беги»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
20:10
от 720 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
19:00
от 770 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
20:00
от 690 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
19:30
от 770 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
19:00
от 770 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
10:40
от 660 ₽
12:50
от 660 ₽
15:00
от 660 ₽
17:10
от 770 ₽
19:20
от 770 ₽
21:30
от 770 ₽
23:40
от 770 ₽
01:50
от 770 ₽
Киноклуб Эльдар
Проспект Вернадского
2D
15:15
от 350 ₽
17:00
от 370 ₽
20:50
от 370 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:15
19:10
22:20
23:30
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
19:10
23:20
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:00
16:20
20:50
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
19:10
23:20
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
19:10
21:10
23:20
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:15
15:00
17:05
19:10
21:15
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
16:00
20:10
23:30
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:10
23:20
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
15:45
18:10
20:40
