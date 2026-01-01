Им не потребовалось 1000 серий, чтобы рассказать крутую историю: 4 мини-аниме, которые смотрятся на одном дыхании

Жива ли Макс в финале «Очень странных дел»? Если вы не боитесь спойлеров и не смотрели сериал до конца, вот честный ответ

Всего 3 часа 30 минут, а этот мини-сериал уже считают главным открытием 2026 года: Netflix высоко задрал планку для детективов

Люди с нового «Аватара» уходят толпами: кому точно не надо идти на «Пламя и пепел» – моя рецензия, как простого зрителя

Эпоха Алеши, Добрыни и Ильи подходит к концу — другие «Богатыри» выходят на первый план: намеков в новой части достаточно

Пока все спорят из-за немецкого «Тигра», я пересмотрела этот военный фильм 2006-го: иначе, чем «хайповой выдумкой», не назвать

В СССР этот фильм сочли «пошлым» и хотели стереть навсегда — спасло неожиданное вмешательство геологов

Глянула 15 мемов по «Друзьям» и тут же захотела пересмотреть: теперь показываю вам – тоже вряд ли устоите (фото)

Угадать советский фильм по стоп-кадру – прошлый век: взгляните на фрагменты афиш – и попробуйте не ошибиться (тест)

Этот турецкий сериал взял «Эмми» и покорил Европу в тот же день — даже «Великолепный век» так не смог: вы могли его пропустить