Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени

В трилогии этого так и не объяснили: почему из всех хоббитов Гэндальф выбрал для миссии именно Бильбо?

Агентство Анфисы распалось, но появилась «Этика» - и действуют тут совсем неэтично: что известно о втором сезоне «Искусства соблазна»

«Я заблокирован»: какой пароль был у Ирен Адлер в «Шерлоке» – и почему вы многое потеряли, глянув эту серию в дубляже

Из «Мстителей: Финал» вырезали фантастически жестокую сцену убийства Капитана Америки: фильм бы точно превратился в «18+» (фото)

Неземная красота: сын Ихтиандра и Гуттиэре сорвал джекпот в генетической лотерее (фото)

Вин Дизель снялся в «5 элементе», а россияне и не заметили? Опровергаем самый популярный миф о шедевре Бессона

В СССР никого не смущало, а у иностранцев взрывается мозг: на IMDb идут споры из-за пикантных нюансов в «Маугли»

Вор в законе или… шпион Абвера? Говорухин в «Месте встречи» не объяснил, кем был Фокс на самом деле – в книге все ясно с пары строк

Disney, держись: HBO снимет сериал по культовому комиксу — у первой его экранизации 8,1 балла на IMDb и статус легенды