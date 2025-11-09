Тайга вместо душного павильона: где на самом деле снимали 2 сезон «Ронина» и почему команда ушла от цивилизации

Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн»

«Любопытная Варвара» вышла на международный уровень: фильм о маленькой сыщице сняли не в России

Джон Уик ворвался в «Игру в кальмара»: свежий боевик Netflix снят в Корее, но покорил весь мир – 7 000 000 зрителей всего за пару дней

«Наши люди в булочную на такси не ездят»: то ли дело метро – вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с «подземкой» (тест)

«Честных людей не бывает…»: поклонники «Шефа» точно продолжат 5/5 цитат – а вот фанаты «Невского» вряд ли сумеют избежать ошибок

Самые мрачные «Звездные войны», которые мы потеряли: Lucasfilm запретили Финчеру снимать продолжение «Скайуокер. Восход»

«Добро пожаловать в Дерри» соединит вселенные Кинга: в сериал добавили героя из «Сияния» — и намекнули на возвращение «старого зла»

Она все видела — но никто не верит: 3 напряженных триллера для тех, кто еще не отошел от «Девушки из каюты №10»

Спи, моя радость, усни: собрали 5 фильмов СССР, где встречались детские коляски – сможете назвать их все? (тест)