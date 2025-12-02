Почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке: отсылку поняли не все

НТВ снова обходит конкурентов: канал выпускает больше премьер, чем Первый и «Россия 1» вместе взятые

Мировый старт — 18 декабря, а когда в России? Точная дата теневых показов «Аватара 3: Огонь и пепел» уже известна

«Я вовремя поставил точку»: почему на самом деле закрылся «Глухарь» — причина не в Аверине

У «Один дома» может начаться новая жизнь: Калкин готов вернуться — и предлагает сюжет, который неожиданно звучит очень хорошо

Между психбольницей и суицидом: Есения все-таки вернулась в 3 сезоне «Метода» – Стеклова точно жива, но явно нездорова

«Это ж надо было так перевернуть!»: только истинные киноманы узнают, что за фильм СССР анонсирует зарубежный постер (тест)

Если не хватает новогоднего волшебства: 10 фэнтези фильмов, которые можно посмотреть всей семьей

Лишняя грудь и проблема с трусами: 3-й сезон «Ванпанчмена» явно создавала нейросеть — взгляните на 4 кадра и всё поймёте

Тест для поклонников «Женитьбы Бальзаминова»: на этот вопрос о закулисье фильма ответят лишь знатоки