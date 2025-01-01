Где снимали «Обнальщик» с Яценко: Москву отмели сразу, нужны были 2010-е, порты и причалы

Нолан еще не снял «Одиссею», а ее уже называют главным фильмом 2026 года: трейлер вышел — и зрители в восторге (видео)

В топ-25 российских сериалов эпохи вошли сразу 6 проектов компании «Среда»: есть и «Трасса», и «Нулевой пациент»

Как Карта мародеров перекочевала к братьям Уизли — важный момент остался за кадром: кое-кто в Хогвартсе хранил ее годами

Комедия без юмора, хоррор без ужаса: новая «Анаконда» с Блэком – полный провал, и вот, кому она точно понравится

Отказалась от наследия и 30 лет избегает знаменитого деда: как живет и выглядит внучка Михалкова и Вертинской (фото)

В 2025-м россияне чаще всего смотрели эти 12 фильмов: стали самыми кассовыми в прокате – из них всего 2 зарубежных

Из-за фильма СССР появилась традиция пить шампанское на Новый год: ленту с оценкой 8.2 сняли для популяризации напитка

Сколько зарабатывали в СССР в перерасчете на сегодня: гонорар Штирлица из «17 мгновений весны» в 5500 – круто, но в рамках разумного

Почему «Головоломку» не стали переводить дословно — и тут локализаторы не подвели: настоящее название сбивает с толку