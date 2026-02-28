16 миллионов долларов за 8 сезонов: больше всех за «Игру престолов» получила вовсе не Дейнерис — другой персонаж

В финале 4 сезона «Бриджертонов» Netflix дал зацепку на будущее: история продолжится, но с одним условием

Третья часть «Дюны» будет самой тяжелой главой истории Атрейдеса: Шаламе уже попрощался с фанатами

Шиканул на всю котлету: сколько потратил Егор на «бордельеро» в «Калине красной»

Мать отравила детей, чтобы «спасти от русских солдат», а он выжил: судьба немецкого актера из «Семнадцати мгновений весны»

Это вам не «Кавказская пленница»: вспомните 5 менее «громких» фильмов с Никулиным (тест для истинных знатоков)

Почему Вера Брагина из «Первого отдела» вечно воюет с мужем: психолог объяснил, что мешает стать для него опорой

СССР получил первый «Оскар» задолго до фильма «Война и мир» Бондарчука — работу отправили в США с особой миссией

«Рожа от сохи»: почему Меньшов не стал играть Гошу в «Москва слезам не верит», хотя очень хотел

Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам