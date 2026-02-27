Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Король и Шут. Навсегда Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Москве 7 марта 2026

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 7 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Король и Шут. Навсегда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
21:20 от 470 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
13:20
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
«Ставлю на то, что Левчика убьют первым»: зрители глянули 5 серию «Детей перемен» и уже знают, чем закончится 2 сезон
16 миллионов долларов за 8 сезонов: больше всех за «Игру престолов» получила вовсе не Дейнерис — другой персонаж
Выше — только «Рыцарь Семи Королевств»: этот спин-офф культового сериала неожиданно вырвался в топы
Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам
СССР получил первый «Оскар» задолго до фильма «Война и мир» Бондарчука — работу отправили в США с особой миссией
«Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки
Красноармейцы летят на Марс: задолго до Кэмерона и аниме в СССР сняли свою «Аэлиту»
Хороший тест, надо проходить: вспомните 5 цитат из «Служебного романа»
Заговоры, диверсанты и шпионы: 5 российских детективов о войне, где каждый может оказаться врагом (меньше 7 им не ставят)
«Рожа от сохи»: почему Меньшов не стал играть Гошу в «Москва слезам не верит», хотя очень хотел
Знатоки «Что? Где? Когда?» застряли на этом вопросе о советском кино: а вы ответите? (тест для продвинутых)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше