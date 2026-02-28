«Ставлю на то, что Левчика убьют первым»: зрители глянули 5 серию «Детей перемен» и уже знают, чем закончится 2 сезон

«Редкая халтура» и «Уберите этот позор с экранов»: лишь один сериал с Иваном Колесниковым зрители захотели стереть из памяти

Третья часть «Дюны» будет самой тяжелой главой истории Атрейдеса: Шаламе уже попрощался с фанатами

Знатоки «Что? Где? Когда?» застряли на этом вопросе о советском кино: а вы ответите? (тест для продвинутых)

Мать отравила детей, чтобы «спасти от русских солдат», а он выжил: судьба немецкого актера из «Семнадцати мгновений весны»

Шиканул на всю котлету: сколько потратил Егор на «бордельеро» в «Калине красной»

«Рожа от сохи»: почему Меньшов не стал играть Гошу в «Москва слезам не верит», хотя очень хотел

Почему Вера Брагина из «Первого отдела» вечно воюет с мужем: психолог объяснил, что мешает стать для него опорой

Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам

Шибанов + Брагин = успех: рейтинг «Первого отдела» улетел в космос, в чем секрет популярности?