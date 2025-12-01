Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Маэстро Расписание сеансов Маэстро, 2024 в Москве

Расписание сеансов Маэстро, 2024 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Маэстро»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
19:30 от 700 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
«Твердые 5 баллов»: сериал с бывшим бандитом Филиппом Янковским полностью доступен онлайн — у него больше плюсов, чем минусов
Что было с Гэндальфом до событий «Властелина Колец» и «Хоббита»? Гораздо больше тайн, чем успели показать Джексон и Толкин
Если вам не зашел первый сезон «Пингвинов моей мамы», посмотрите второй – люди уверены, что он получился намного лучше (отзывы)
Пинкмана выдержал, а этого злодея - нет: Аарон Пол отказался от роли в популярном сериале Amazon
ИИ нашел целых 5 западных «клонов» «Волшебного участка», но признал: каждый из них – хуже нашего сериала (даже «Сверхи»!)
В карьере Крачковской – десятки советский комедий и настоящий индийский фильм: в СССР на новинку «забили», в Болливуде – полюбили
«Гораздо приятней, когда женщина гладит»: только знатоки отличат фильмы Рязанова от картин других режиссеров по цитате (тест)
«Смотрел это кино десять раз»: в Японии обожают этот советский фильм с Алентовой — включают «для души» и даже на занятиях в вузах
«Красиво, как в Театре сатиры»: тест покажет, понимаете ли вы шутки и отсылки в фильмах Рязанова
Если бы Гай Ричи снимал в Петербурге: в топ-50 криминальных сериалов НТВ есть такой вариант — с атмосферой нулевых и бандитами
«Плод любви ChatGPT и Sora»: live-ремейк «Моаны» выглядит мультяшнее самого мульта – Disney теперь возненавидели даже фанаты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше