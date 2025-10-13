Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Эдвард Клюг. Кармина Бурана Расписание сеансов TheatreHD: Эдвард Клюг. Кармина Бурана, 2024 в Москве 13 октября 2025

Расписание сеансов TheatreHD: Эдвард Клюг. Кармина Бурана, 13 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
пн 13 вс 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Эдвард Клюг. Кармина Бурана»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
19:30 от 650 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Воображаемый друг
2024, США, ужасы
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
Мокрячок Попай
2025, США, ужасы
Она улыбалась и убивала: почему Т-Х — самый страшный Терминатор в истории и как она оставила позади даже Т-1000
Кевин Костнер не зря трижды отказывался от съемок в этом фильме: от ленты камня на камне не оставили и зрители, и критики
Сердечко, птичка, смайлик — это не шифр, а название советского хита в эмодзи: попробуйте угадать все 6 (тест)
«Решил сыграть всех бюджетников»: НТВ готовит сюрприз любителям детективов — новинка со звездой «Лихача» и «Пса» в духе зарубежного «911»
«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится
Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче
3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца
Конец света без зомби, ядерных взрывов и других банальных клише: 10 сериалов, которые переворачивают жанр с ног на голову
От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно
Брутальный Семенов или обаяшка Брагин? Это «Невский» или «Первый отдел» — по цитате поймут лишь знатоки «ментовских» сериалов (тест)
«Ставки выше»: «Бэтмен» с Паттинсоном наступает на старые грабли — новые подробности о сиквеле настораживают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше