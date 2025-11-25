Меню
Фильмы
Маша и Медведи
Расписание сеансов Маша и Медведи, 2025 в Москве
25 ноября 2025
Расписание сеансов Маша и Медведи, 25 ноября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
2D
10:30
от 550 ₽
12:25
от 600 ₽
14:20
от 600 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:50
от 550 ₽
12:55
от 550 ₽
15:00
от 550 ₽
17:05
от 660 ₽
19:10
от 660 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:30
от 610 ₽
13:35
от 610 ₽
15:40
от 610 ₽
17:45
от 660 ₽
19:50
от 660 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
10:20
от 660 ₽
12:25
от 660 ₽
14:30
от 660 ₽
16:35
от 660 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:15
от 470 ₽
13:10
от 500 ₽
15:05
от 500 ₽
17:00
от 570 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
10:10
от 280 ₽
12:00
от 340 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:10
от 230 ₽
12:00
от 270 ₽
13:50
от 390 ₽
15:40
от 390 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:10
от 290 ₽
12:00
от 350 ₽
13:50
от 410 ₽
15:40
от 410 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:10
от 290 ₽
12:00
от 360 ₽
13:50
от 420 ₽
15:40
от 420 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:10
от 300 ₽
12:00
от 360 ₽
13:50
от 430 ₽
15:40
от 430 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:10
от 350 ₽
12:00
от 430 ₽
13:50
от 520 ₽
15:40
от 520 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:10
от 250 ₽
12:00
от 250 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:10
от 300 ₽
12:00
от 360 ₽
13:50
от 430 ₽
15:40
от 430 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:30
от 350 ₽
12:25
от 410 ₽
14:20
от 410 ₽
16:15
от 410 ₽
18:10
от 430 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
11:15
от 320 ₽
13:10
от 420 ₽
15:05
от 420 ₽
17:00
от 420 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
10:10
от 440 ₽
12:05
от 440 ₽
14:00
от 550 ₽
15:55
от 550 ₽
17:50
от 590 ₽
19:45
от 590 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:20
от 520 ₽
12:15
от 570 ₽
14:10
от 570 ₽
16:05
от 570 ₽
18:00
от 620 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
11:15
от 420 ₽
13:10
от 490 ₽
15:05
от 490 ₽
17:00
от 590 ₽
18:55
от 590 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:30
от 360 ₽
12:25
от 400 ₽
14:20
от 400 ₽
16:15
от 420 ₽
18:10
от 420 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
10:40
от 520 ₽
12:35
от 520 ₽
14:30
от 570 ₽
16:25
от 570 ₽
18:20
от 620 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
11:15
от 540 ₽
13:10
от 600 ₽
15:05
от 600 ₽
17:00
от 670 ₽
Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы
