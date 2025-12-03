3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал

Если пяти сезонов «Очень странных дел» будет мало, переходите на классику: вот 3 книги Стивена Кинга с атмосферой точь-в-точь

Когда нажимаешь play — и исчезаешь с радаров: 4 сериала ноября, которые захватывают с 5 минуты

«Российский Sci-Fi как жанр мертв»: лишь один отечественный сериал не стыдно советовать фанам Стругацких – хотя серьезности в нем 0

Ни одного плохого отзыва: самый недооцененный детектив Первого канала даже не показали по ТВ – россияне сравнивают с культовой «Прослушкой»

У Netflix появилась своя замена «Дюне» Вильнева: тоже будет трилогия, а первую часть посмотрели 11 млн зрителей за 4 дня

«Разве можно так напиваться?»: по-настоящему сложный тест – угадайте хотя бы 3/5 советских фильмов по цитате о застолье

На великолепный «Из многих» Гиллигана вдохновили 10 культовых фильмов: от «Шоу Трумана» до самой скандальной экранизации Кинга

«Задача – вызвать отвращение»: мебель со свалки, стены в помете – дом маньяка из «Как приручить лису» существовал в реальности (фото)

Кто сильнее – Сон Джин-у или Гоку? Мы нашли однозначный ответ, и фанатам «Драконьего жемчуга» он явно не понравится