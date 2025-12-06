Кэмерон поклялся на крови, что снимет продолжение этого фильма: и это несмотря на кассовый провал с бюджетом в 200 млн долларов

На «Эмми» гремят не только голливудские картины: эти 3 корейские дорамы первыми получили престижную премию и стали известны на весь мир

Прежде чем снять «Дюнкерк», Нолан вдохновлялся этими 4 фильмами: подсмотрел все — от атмосферы до сюжета

Фильм Рязанова на Западе получил позорные 2,2/10: в кадре – Чурикова с Басилашвили, в отзывах – «балаган» и «мы это не просили»

«Он устал лгать»: культовое «Противостояние» укоротили чиновники СССР – детектив едва не стал «антисоветчиной»

«Отмена» Долиной, роль Вани Дмитриенко, беда с Чебубу: кто есть кто в «Невероятных приключениях Шурика» – хит Гайдая получит годный ремейк?

Зрители не поняли, киношники смеялись до упаду: в «Служебном романе» Гайдай спрятал пасхалку «для своих» – в сценарии не было и близко

Любовь с мурашками по коже: 5 небанальных фильмов ко Дню матери, о которых вы услышите впервые – от хоррора до комедии «для взрослых»

«Это зашло слишком далеко»: из «Зверополиса 2» вырезали жесткую «пасхалку» строго для взрослых – дети бы такого точно не поняли

Лишь один сериал на Западе сейчас обсуждают сильнее, чем «Очень странные дела»: вышел 3 года назад, в России остался незамеченным