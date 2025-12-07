На «Эмми» гремят не только голливудские картины: эти 3 корейские дорамы первыми получили престижную премию и стали известны на весь мир

10 премий «Эмми», 40 млн просмотров и всего 5 эпизодов: почему «Чернобыль» от HBO остаётся главным мини-сериалом десятилетия

В ожидании 5 сезона «Ведьмака» зрители вспомнили про этот фильм с Фрейей Аллан: на Rotten Tomatoes получил крепкие 80%

«Отмена» Долиной, роль Вани Дмитриенко, беда с Чебубу: кто есть кто в «Невероятных приключениях Шурика» – хит Гайдая получит годный ремейк?

«Это зашло слишком далеко»: из «Зверополиса 2» вырезали жесткую «пасхалку» строго для взрослых – дети бы такого точно не поняли

Фильм Рязанова на Западе получил позорные 2,2/10: в кадре – Чурикова с Басилашвили, в отзывах – «балаган» и «мы это не просили»

Любовь с мурашками по коже: 5 небанальных фильмов ко Дню матери, о которых вы услышите впервые – от хоррора до комедии «для взрослых»

На Netflix вышла идеальная замена «Кейпоп-охотницам на демонов»: мульт точно лучше нашумевшего аниме минимум в одном

«Ее поймали и повесили»: в СССР запретили военный фильм с Басилашвили и Янковским – завязка даже жестче, чем в «Иди и смотри»

«Величие “Чужого” можно помножить на ноль»: ИИ вычислил самый переоцененный фильм Ридли Скотта – и рейтинг 7.0 не спас