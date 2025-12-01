10 премий «Эмми», 40 млн просмотров и всего 5 эпизодов: почему «Чернобыль» от HBO остаётся главным мини-сериалом десятилетия

Дальнобойщики исчезали один за другим, следователи шли по следу годами: этот сериал о 90-х прошел мимо многих — но рейтинг у него отличный

Прежде чем снять «Дюнкерк», Нолан вдохновлялся этими 4 фильмами: подсмотрел все — от атмосферы до сюжета

На Netflix вышла идеальная замена «Кейпоп-охотницам на демонов»: мульт точно лучше нашумевшего аниме минимум в одном

Лишь один сериал на Западе сейчас обсуждают сильнее, чем «Очень странные дела»: вышел 3 года назад, в России остался незамеченным

«Он устал лгать»: культовое «Противостояние» укоротили чиновники СССР – детектив едва не стал «антисоветчиной»

Готовимся заранее: 6 лучших новогодних фильмов на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу

Фильм Рязанова на Западе получил позорные 2,2/10: в кадре – Чурикова с Басилашвили, в отзывах – «балаган» и «мы это не просили»

Любовь с мурашками по коже: 5 небанальных фильмов ко Дню матери, о которых вы услышите впервые – от хоррора до комедии «для взрослых»

«Отмена» Долиной, роль Вани Дмитриенко, беда с Чебубу: кто есть кто в «Невероятных приключениях Шурика» – хит Гайдая получит годный ремейк?