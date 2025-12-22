С 27 декабря без выходных: «Детство Ба» выпускает 10 серий подряд, а остальные — только в 2026 году (точный график)

Тут и Гармаш, и Цыганов, и Пегова: вышел новый трейлер «Человека, который смеется» — теперь ждем не дождемся 2026 года

«Disney стоило бы выпускать истории не только про Ника и Джуди, но и про других жителей города»: фанаты ждут сериал по вселенной «Зверополиса»

172,8 млн за уикенд собрал новый лидер проката: это не блокбастер, а семейный фильм – скоро обгонит «Аватар: Пламя и пепел»

«Когда я снималась в “Чикатило” – мне было 15»: Таисья Калинина в интервью «Киноафише» – об «Олдскуле», «Как приручить лису 2» и свадьбе в русском стиле

Тест: как хорошо вы знакомы с сюжетом фильма «Мужики!..»

У «Гачиакуты» точно будет 2-й сезон, но придется подождать: зато вселенная выйдет за рамки одного лишь аниме

«Другая “Бригада”»: Netflix выкупил себе сериал с Серебряковым и оказался прав – ни единого плохого отзыва на IMDb (но россияне нос воротят)

«Меньше шума – больше смысла»: ИИ сравнил «Хроники Нарнии» с «Гарри Поттером», и объяснил, почему книги Роулинг «в пролете»

Этот фильм вышел всего в 6 кинотеатрах — и уже ставит кассовые рекорды: такого ажиотажа не было со времен «Ла-Ла Ленда»