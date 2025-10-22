Меню
Фильмы
Лермонтов
Расписание сеансов Лермонтов, 2025 в Москве
22 октября 2025
Расписание сеансов Лермонтов, 22 октября 2025 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
20:00
от 650 ₽
Киноклуб Эльдар
Проспект Вернадского
2D
10:00
от 120 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
19:00
от 430 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
20:00
от 620 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
18:10
от 570 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
19:30
от 420 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
20:35
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
19:30
от 650 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
19:20
от 620 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D
18:20
от 450 ₽
