От Москвы в кадре только Патриаршие: где Бортко снимал свой легендарный сериал «Мастер и Маргарита»

Аня снова читает мысли, Лойд — безбожно врет: стартовал 3 сезон «Семьи шпиона» - тут найдете расписание всех серий

Собрали все, что известно о новом сезоне «Маши и Медведя»: где смотреть, сколько серий, какой хронометраж и что ждет героев

Ноябрь будет не про дожди, а про премьеры: сразу два российских хита вернутся с новыми сезонами — ждали не один год

«Самая худшая»: 135-я серия «Маши и Медведя» собрала 14 миллионов просмотров — и столько же разъяренных зрителей

Netflix закинул удочку и зрители клюнули: у фанатов «Игры в кальмара» общий сбор — фильм о выживании стремительно набирает популярность

«Посмотрели на одном дыхании»: 3 сериала не уступают в масштабе «Хроникам русской революции» – у № 3 рейтинг 8.4

Люк Бессон смахнул слезу: фильм с Безруковым уже третью неделю подряд №1 в прокате — идет на главный рекорд 2025-го

«Черная любовь», «Постучись в мою дверь», «Зимородок» — все остались на втором плане: фаны турдизи помешались на новом сериале — уже 8,6 на IMDb

Кобзона в фильме «Мы, нижеподписавшиеся» помнят многие: а спорим, вы не замечали 6 других музыкантов в кино СССР? (фото)