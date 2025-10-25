Меню
Фильмы
Лермонтов
Расписание сеансов Лермонтов, 2025 в Москве
25 октября 2025
Расписание сеансов Лермонтов, 25 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
16
Завтра
17
сб
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
чт
23
пт
24
сб
25
вс
26
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Лермонтов»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D
20:40
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Ледяной предел
Отзывы
2025, США, триллер
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
