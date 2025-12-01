Не только «Кэрри» и «Кошмар на улице Вязов»: 5 культовых фильмов, которые «скопировали» создатели «Очень странных дел»

Не блокбастер, не франшиза, но 98% зрителей советуют посмотреть: этот военный триллер Гая Ричи прошёл мимо многих — и зря

Эти 3 книги Стивена Кинга лучше бы никогда не экранизировать: славы «Оно» и «Зеленой мили» они не получат

Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+

3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»

Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли

0 плохих отзывов, «спасибо» от каждого зрителя: уникальный Sci-Fi о путешествиях во времени хвалят даже врачи – бесплатно заменяет терапию

«Для детей – очень опасный посыл»: что не так со «Зверополисом 2»? На Западе мульт обвинили во всех смертных грехах

Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)

Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое