Фильмы
Мой папа - медведь
Расписание сеансов Мой папа - медведь, 2025 в Москве
15 августа 2025
Расписание сеансов Мой папа - медведь, 15 августа 2025 в Москве
2D
14:05
от 450 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
10:00
от 300 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
11:35
от 300 ₽
Silver Cinema
г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
10:50
15:25
Времена года
Парк Победы
2D
13:10
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
10:50
от 550 ₽
14:00
от 550 ₽
17:00
от 650 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
11:20
от 440 ₽
14:45
от 610 ₽
18:00
от 660 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:10
от 550 ₽
12:50
от 550 ₽
16:00
от 550 ₽
18:10
от 650 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:35
от 600 ₽
12:00
от 2500 ₽
14:30
от 600 ₽
18:00
от 700 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
10:30
от 470 ₽
13:10
от 470 ₽
15:30
от 470 ₽
18:40
от 570 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:20
от 500 ₽
12:25
от 500 ₽
15:10
от 470 ₽
17:45
от 570 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
10:20
от 450 ₽
14:05
от 650 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
11:00
от 520 ₽
14:45
от 520 ₽
18:30
от 620 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:50
от 650 ₽
13:10
от 650 ₽
16:05
от 650 ₽
18:20
от 700 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
11:50
от 600 ₽
14:10
от 600 ₽
16:30
от 600 ₽
18:45
от 700 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
10:30
от 660 ₽
12:45
от 660 ₽
15:00
от 660 ₽
17:15
от 770 ₽
19:30
от 770 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:25
от 530 ₽
12:30
от 530 ₽
14:35
от 560 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
15:30
от 700 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
12:20
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
17:40
Киноклуб Эльдар
Проспект Вернадского
2D
13:30
от 250 ₽
15:15
от 350 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
10:20
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
12:10
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
12:20
16:00
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
11:00
13:00
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:35
14:20
16:20
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:15
от 800 ₽
14:10
от 620 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
12:20
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
12:10
14:20
16:20
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
12:10
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:45
от 410 ₽
15:00
от 460 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
13:15
от 350 ₽
15:20
от 350 ₽
16:20
от 350 ₽
18:25
от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
12:55
от 500 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:10
от 350 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
13:00
от 370 ₽
16:00
от 570 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
13:00
от 370 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
11:05
от 200 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
09:00
от 150 ₽
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
10:20
от 250 ₽
Музей победы
г. Москва, пл. Победы, 3
2D
11:00
от 450 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
15:50
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:30
от 850 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
17:00
от 720 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:30
от 570 ₽
12:35
от 570 ₽
14:40
от 640 ₽
16:45
от 640 ₽
18:50
от 670 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:25
от 600 ₽
12:30
от 700 ₽
14:35
от 700 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
11:30
от 510 ₽
13:35
от 550 ₽
15:40
от 550 ₽
17:45
от 710 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
11:25
от 410 ₽
15:45
от 450 ₽
17:45
от 470 ₽
19:50
от 470 ₽
21:50
от 470 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:45
от 450 ₽
14:50
от 510 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:40
12:25
от 440 ₽
13:25
16:50
от 550 ₽
18:00
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:30
13:45
16:00
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:20
13:00
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:00
16:25
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:15
12:25
14:40
16:50
19:05
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:30
13:15
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:30
12:35
16:35
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
11:30
13:25
17:55
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:25
от 550 ₽
12:50
от 550 ₽
14:50
от 650 ₽
16:50
от 650 ₽
18:50
от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:00
от 650 ₽
13:00
от 700 ₽
15:00
от 700 ₽
17:00
от 750 ₽
19:00
от 750 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:30
от 540 ₽
14:45
от 600 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
11:15
от 510 ₽
12:15
от 590 ₽
14:15
от 590 ₽
16:15
от 590 ₽
18:15
от 680 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
10:20
от 500 ₽
12:25
от 570 ₽
14:30
от 570 ₽
16:35
от 570 ₽
18:15
от 680 ₽
Формула кино на Можайке
Молодежная
2D
12:45
от 490 ₽
14:45
от 490 ₽
16:45
от 520 ₽
18:45
от 520 ₽
