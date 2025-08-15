Меню
Киноафиша Фильмы Мой папа - медведь Расписание сеансов Мой папа - медведь, 2025 в Москве 15 августа 2025

Расписание сеансов Мой папа - медведь, 15 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Prime Cinema
Каховская
2D
14:05 от 450 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
10:00 от 300 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
11:35 от 300 ₽
Silver Cinema г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
10:50 15:25
Времена года
Парк Победы
2D
13:10
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
10:50 от 550 ₽ 14:00 от 550 ₽ 17:00 от 650 ₽
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
11:20 от 440 ₽ 14:45 от 610 ₽ 18:00 от 660 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:10 от 550 ₽ 12:50 от 550 ₽ 16:00 от 550 ₽ 18:10 от 650 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:35 от 600 ₽ 12:00 от 2500 ₽ 14:30 от 600 ₽ 18:00 от 700 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
10:30 от 470 ₽ 13:10 от 470 ₽ 15:30 от 470 ₽ 18:40 от 570 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:20 от 500 ₽ 12:25 от 500 ₽ 15:10 от 470 ₽ 17:45 от 570 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
10:20 от 450 ₽ 14:05 от 650 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
11:00 от 520 ₽ 14:45 от 520 ₽ 18:30 от 620 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:50 от 650 ₽ 13:10 от 650 ₽ 16:05 от 650 ₽ 18:20 от 700 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
11:50 от 600 ₽ 14:10 от 600 ₽ 16:30 от 600 ₽ 18:45 от 700 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
10:30 от 660 ₽ 12:45 от 660 ₽ 15:00 от 660 ₽ 17:15 от 770 ₽ 19:30 от 770 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:25 от 530 ₽ 12:30 от 530 ₽ 14:35 от 560 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
15:30 от 700 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
12:20
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
17:40
Киноклуб Эльдар
Проспект Вернадского
2D
13:30 от 250 ₽ 15:15 от 350 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
10:20
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
12:10
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
12:20 16:00
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
11:00 13:00
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:35 14:20 16:20
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:15 от 800 ₽ 14:10 от 620 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
12:20
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
12:10 14:20 16:20
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
12:10
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:45 от 410 ₽ 15:00 от 460 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
13:15 от 350 ₽ 15:20 от 350 ₽ 16:20 от 350 ₽ 18:25 от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
12:55 от 500 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:10 от 350 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
13:00 от 370 ₽ 16:00 от 570 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
13:00 от 370 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
11:05 от 200 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
09:00 от 150 ₽
Москино Кинопарк пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
10:20 от 250 ₽
Музей победы г. Москва, пл. Победы, 3 
2D
11:00 от 450 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
15:50
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:30 от 850 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
17:00 от 720 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
10:30 от 570 ₽ 12:35 от 570 ₽ 14:40 от 640 ₽ 16:45 от 640 ₽ 18:50 от 670 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:25 от 600 ₽ 12:30 от 700 ₽ 14:35 от 700 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
11:30 от 510 ₽ 13:35 от 550 ₽ 15:40 от 550 ₽ 17:45 от 710 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
11:25 от 410 ₽ 15:45 от 450 ₽ 17:45 от 470 ₽ 19:50 от 470 ₽ 21:50 от 470 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:45 от 450 ₽ 14:50 от 510 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:40 12:25 от 440 ₽ 13:25 16:50 от 550 ₽ 18:00
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:30 13:45 16:00
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:20 13:00
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:00 16:25
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:15 12:25 14:40 16:50 19:05
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:30 13:15
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:30 12:35 16:35
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
11:30 13:25 17:55
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:25 от 550 ₽ 12:50 от 550 ₽ 14:50 от 650 ₽ 16:50 от 650 ₽ 18:50 от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:00 от 650 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:30 от 540 ₽ 14:45 от 600 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
11:15 от 510 ₽ 12:15 от 590 ₽ 14:15 от 590 ₽ 16:15 от 590 ₽ 18:15 от 680 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
10:20 от 500 ₽ 12:25 от 570 ₽ 14:30 от 570 ₽ 16:35 от 570 ₽ 18:15 от 680 ₽
Формула кино на Можайке
Молодежная
2D
12:45 от 490 ₽ 14:45 от 490 ₽ 16:45 от 520 ₽ 18:45 от 520 ₽
