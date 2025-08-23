Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мой папа - медведь Расписание сеансов Мой папа - медведь, 2025 в Москве 23 августа 2025

Расписание сеансов Мой папа - медведь, 23 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 18 Завтра 19 ср 20 чт 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27 вс 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Мой папа - медведь»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
11:30 от 770 ₽ 16:30 от 1700 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
09:55 от 250 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
13:50
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:45
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:15 14:05
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
«Хищники находят своих жертв, атакуют их и питаются ими»: запомните даты выхода финальных эпизодов самого тревожного сериала лета-2025
«Это отличный шанс придумать, как выглядел бы американский "Властелин колец"»: напоминаем дату финала 2 сезона «Скрежета металла»
«Нас обоих тошнит. Просто ужасно»: Софи Тернер объяснила, почему поцелуй с Харингтоном стал для нее пыткой
С «Игрой в кальмара» все ясно, но есть и другие: 8 самых дорогих дорам — обошлись в $29 млн и больше
Небо уронит ночь на ладони, Костя Воронин, Костя Воронин: эти мемы по «Ворониным» 10 «египетских сил» из 10
«Черной Русалочки и Снейпа было мало?»: вокруг экранизации советского «Умки» с Прилучным разгорелся скандал «в стиле Netflix»
«Не воспринимаю как ленту о зомби»: создатель «Войны миров Z» пояснил, чем его нежить отличается от прочих «ходячих»
«Искажен образ советского народа»: этот военный фильм сейчас оценивают на 8.1 — в СССР он почти 15 лет пролежал «на полке»
Кольцо пропили, Теодена утопили: 10 «разрывных» мемов по «Властелину колец» — не устарели за 25 лет, смешные как в первый раз
Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!»
Нож напомнил «кое-что»: эту экранизацию Кинга запретила американская цензура — а ведь король ужасов написал к ней сценарий
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше