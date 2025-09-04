Почему заменили Катю из «Бандитского Петербурга»: тайна закадрового конфликта и несчастный случай

Думали, это для красоты? А вот и нет! Зачем Т-800 всегда надевает солнцезащитные очки в «Терминаторе»

Для фанатов все сезоны «Секретных материалов» хороши, но все же эти 5 — лучшие: идеальное сочетание химии и монстров

Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились

Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)

Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)

Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»

Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии

Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»

Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам