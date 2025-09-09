Меню
Фильмы
Мой папа - медведь
Расписание сеансов Мой папа - медведь, 2025 в Москве
9 сентября 2025
Расписание сеансов Мой папа - медведь, 9 сентября 2025 в Москве
Вся информация о фильме
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Мой папа - медведь»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:20
от 440 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
11:10
от 550 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
12:00
от 610 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
12:45
от 470 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
12:25
от 610 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
13:15
от 660 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
11:05
от 250 ₽
15:10
от 350 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:20
от 200 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
10:45
от 370 ₽
14:35
от 430 ₽
16:35
от 430 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Почему заменили Катю из «Бандитского Петербурга»: тайна закадрового конфликта и несчастный случай
1300 км — расстояние от дома до квартиры: где жила Лида из «Операции "Ы"»?
«Стальной алхимик: Братство» тоже в списке: 3 лучших мини-аниме сериалов по версии Letterboxd
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)
Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
