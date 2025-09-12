Как Пеннивайз связан с Роландом Дискейном: новый сериал все расставит по местам

Эти три культовых фильма пытались скопировать все: а получилось только у Нолана с его «Началом»

Все это время Супер-Кот обманывает Леди Баг? В Сети вычислили, кто такой Адриан на самом деле

«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»

Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше

Критики выбрали лучших режиссеров России: один мэтр вне конкуренции — угадаете с двух попыток?

У этого романа высочайший рейтинг — признали даже подростки: летом 2025-го превзошел «Преступление и наказание» и Оруэлла

«Думала, сдохну. Материлась, молилась»: лучшим фильмом в карьере Пересильд считает не «Вызов»

Кто бессмертный в «Вечности»? С главным героем все ясно, но есть и второй персонаж — ему более 2000 лет

«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала