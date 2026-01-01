Хватит страдать: 7 турецких сериалов нового поколения, которые удивили даже Netflix — турдизи 2.0, где нет плачущих невест и мачо с усами

«Здесь был Юра», «Сказка о царе Салтане» и не только: 13 громких премьер февраля, которые уже обсуждают зрители

«Иван Васильевич: назад в будущее»: американцы увидели культовую комедию раньше, чем зрители в СССР, и разнесли ее в пух и прах

«Уныло бубнит с экрана»: Лоза назвал худшего актера России — Петров на его фоне реально хорош

Даже похищение Мадуро: этот шпионский боевик с пугающей точностью предсказал события января 2026-го

Тест по игрушке странной и безымянной: на 5 вопросов ответят лишь те, кто посмотрел «Чебурашку 2»

35-летняя Маша с ребенком на пороге: нейросеть придумала сюжет спин-оффа «Маши и медведя» - такой драмы в оригинале не было

Отпусти и забудь, мать в MCU уже не вернуть: шестерка актеров, которые точно не появятся в новых «Мстителях»

«Это новое "Наруто" от Mappa»: один сенен в 2026 году переплюнул даже «Поднятие уровня»

«Голодные игры» и разоблачение Тенген: объясняем концовку первых серий «Магической битвы 3»