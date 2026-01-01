Меню
Киноафиша Фильмы Левша Расписание сеансов Левша, 2026 в Москве 27 января 2026

Расписание сеансов Левша, 27 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D
18:40
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
19:00 от 720 ₽
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:30 от 440 ₽ 13:20 от 500 ₽ 16:10 от 500 ₽ 19:00 от 550 ₽ 21:50 от 550 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
11:30 от 550 ₽ 14:20 от 660 ₽ 17:10 от 720 ₽ 20:00 от 720 ₽ 22:50 от 720 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
10:30 от 610 ₽ 13:20 от 610 ₽ 16:10 от 610 ₽ 19:00 от 660 ₽ 21:50 от 660 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:00 от 610 ₽ 13:50 от 610 ₽ 16:40 от 610 ₽ 19:30 от 660 ₽ 22:20 от 660 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
10:30 от 500 ₽ 13:20 от 550 ₽ 16:10 от 550 ₽ 19:00 от 610 ₽ 21:50 от 610 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
10:30 от 490 ₽ 13:20 от 570 ₽ 16:10 от 570 ₽ 19:00 от 640 ₽ 21:50 от 640 ₽
Каро 7 Киргизия
Новогиреево
2D
10:30 от 440 ₽ 13:20 от 500 ₽ 16:10 от 500 ₽ 19:00 от 550 ₽ 21:50 от 550 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:30 от 660 ₽ 13:20 от 660 ₽ 16:10 от 660 ₽ 19:00 от 720 ₽ 21:50 от 720 ₽ 00:40 от 720 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:30 от 610 ₽ 13:20 от 610 ₽ 16:10 от 610 ₽ 19:00 от 720 ₽ 21:50 от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
10:30 от 660 ₽ 13:20 от 660 ₽ 16:10 от 660 ₽ 19:00 от 720 ₽ 21:50 от 720 ₽ 00:40 от 720 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Унесенные призраками
Унесенные призраками
2001, Япония, аниме , семейный, анимация, приключения
