Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Левша
Расписание сеансов Левша, 2026 в Москве
27 января 2026
Расписание сеансов Левша, 27 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
чт
22
пт
23
сб
24
вс
25
пн
26
вт
27
ср
28
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Левша»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D
18:40
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
19:00
от 720 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:30
от 440 ₽
13:20
от 500 ₽
16:10
от 500 ₽
19:00
от 550 ₽
21:50
от 550 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
11:30
от 550 ₽
14:20
от 660 ₽
17:10
от 720 ₽
20:00
от 720 ₽
22:50
от 720 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
10:30
от 610 ₽
13:20
от 610 ₽
16:10
от 610 ₽
19:00
от 660 ₽
21:50
от 660 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:00
от 610 ₽
13:50
от 610 ₽
16:40
от 610 ₽
19:30
от 660 ₽
22:20
от 660 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
10:30
от 500 ₽
13:20
от 550 ₽
16:10
от 550 ₽
19:00
от 610 ₽
21:50
от 610 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
10:30
от 490 ₽
13:20
от 570 ₽
16:10
от 570 ₽
19:00
от 640 ₽
21:50
от 640 ₽
Каро 7 Киргизия
Новогиреево
2D
10:30
от 440 ₽
13:20
от 500 ₽
16:10
от 500 ₽
19:00
от 550 ₽
21:50
от 550 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:30
от 660 ₽
13:20
от 660 ₽
16:10
от 660 ₽
19:00
от 720 ₽
21:50
от 720 ₽
00:40
от 720 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:30
от 610 ₽
13:20
от 610 ₽
16:10
от 610 ₽
19:00
от 720 ₽
21:50
от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
10:30
от 660 ₽
13:20
от 660 ₽
16:10
от 660 ₽
19:00
от 720 ₽
21:50
от 720 ₽
00:40
от 720 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Унесенные призраками
Рецензия
Отзывы
2001, Япония, аниме , семейный, анимация, приключения
Пламя, что гасит свет: как Балрог из «Властелина колец» сломил гномов и уничтожил Морию — ему помогла одна особенность
Джо из «Друзей» точно не лапочка: одну деталь на его кухне не замечали годами, а ведь это доказывает, что он — жадина и эгоист
Даже знатоки в «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на этот вопрос: какой советский хит изначально назывался «Дважды солгавшая»?
«Акиньшина орет на оператора выпучив глаза»: лучший мюзикл Тодоровского сегодня невозможно смотреть, а ведь получил «Нику» и «Золотого орла»
За 2025 год лишь 4 российских сериала-комедии получили оценку 8+ – время наверстать, если упустили
Этот фильм Тарантино назвал величайшим в истории кино (спорим, вы согласитесь с выбором?)
ИИ подобрал 16 актеров для российского «Гарри Поттера»: очевидно, что Борисов – Волан-де-Морт, но взгляните на остальных (фото)
Изучил фильмы Кэмерона и нашел самые худшие: даже самый кассовый режиссер садится в лужу
От броненосца до кожаных штанов Росса: 9 новогодних серий «Друзей», ради которых стоит бросить все дела
Трактор, овцы, два столба: где снимают «Ферму Кларксона» - посмотрел четыре сезона, считаю лучшим проектом Amazon
«Люди требовали вернуть деньги»: «Аватар 3» оказался трехчасовой бессмыслицей - в кино в РФ можно не ждать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667